Ad Abu Dhabi nasce BRIDGE | contenuti e IA debutto da 40 mila presenze

Ad Abu Dhabi nasce BRIDGE, un evento che ha portato insieme contenuti e intelligenza artificiale, attirando 40 mila visitatori in tre giorni di dialogo intenso. Un’occasione unica in cui creatività e industria si sono incontrate, dando vita a un’esperienza coinvolgente e innovativa. Un debutto che ha segnato un nuovo capitolo di collaborazione e ispirazione tra i mondi della tecnologia e della cultura.

Per tre giorni, Abu Dhabi ha respirato un'energia rara: quella che nasce quando creatività e industria smettono di parlarsi a distanza e si incontrano davvero. La prima edizione del BRIDGE Summit 2025 si è chiusa con numeri imponenti e un messaggio netto: il futuro dei contenuti si costruisce mettendo in relazione mondi che finora correvano.

