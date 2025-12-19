Acquasparta le statuine del presepe le donano i cittadini | Possibile arricchirlo con personaggi o particolari

Ad Acquasparta, il presepe si arricchisce di statuine donate dai cittadini, rendendo l’opera ancora più speciale e partecipata. Un presepe aperto e inclusivo, allestito all’ingresso di palazzo Cesi, invita la comunità a contribuire con personaggi e dettagli, creando un’opera collettiva che riflette lo spirito di condivisione e tradizione natalizia.

Tombolata in Piazza per Tutte le Famiglie! Un pomeriggio di festa, risate e condivisione nel cuore di Acquasparta! Sabato 20 dicembre Ore 16:15 Piazza Federico Cesi – Acquasparta Una tombolata interattiva a coppie a cura di EP Eventi, aperta - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.