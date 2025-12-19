Acquasparta le statuine del presepe le donano i cittadini | Possibile arricchirlo con personaggi o particolari
Ad Acquasparta, il presepe si arricchisce di statuine donate dai cittadini, rendendo l’opera ancora più speciale e partecipata. Un presepe aperto e inclusivo, allestito all’ingresso di palazzo Cesi, invita la comunità a contribuire con personaggi e dettagli, creando un’opera collettiva che riflette lo spirito di condivisione e tradizione natalizia.
Un presepe aperto alla cittadinanza è stato allestito all’altezza dell’ingresso laterale di palazzo Cesi ad Acquasparta. E’ possibile infatti contribuire riciclando e donando una statuina o un accessorio. L’allestimento e la realizzazione sono stati curati dai bambini di tutte le classi della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Quali sono le statuine del presepe più vendute a San Gregorio Armeno: dai personaggi famosi ai grandi 'classici'
Leggi anche: Le statuine più vendute del presepe napoletano? Sul podio c’è Jannik Sinner
Coldiretti e Confartigianato donano la nuova statuina del presepe al vescovo Toso - Modigliana, Mario Toso, il nuovo personaggio del presepe 2025 nell’ambito dell’iniziativa promossa ogni dicembre a livello nazionale da Fondazione Symbola, Co ... ravennawebtv.it
Tombolata in Piazza per Tutte le Famiglie! Un pomeriggio di festa, risate e condivisione nel cuore di Acquasparta! Sabato 20 dicembre Ore 16:15 Piazza Federico Cesi – Acquasparta Una tombolata interattiva a coppie a cura di EP Eventi, aperta - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.