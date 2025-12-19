Acqua al sapore di gas Il sindaco intervenga

Consiglieri di opposizione ad Antraccoli chiedono al sindaco Pardini un intervento urgente. Dopo aver riscontrato acqua al sapore di gas, Barsella e Bianucci insistentemente sollecitano indagini ambientali per chiarire le cause e tutelare la salute pubblica. Un appello che sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente per garantire sicurezza e trasparenza alla comunità.

Acqua al sapore di gas ad Antraccoli, i consiglieri di opposizione Barsella e Bianucci scrivono al sindaco Pardini, perché "si, come garante della salute pubblica, per far finalmente effettuare le indagini ambientali necessarie per capire la cause". Barsella e Bianucci, in una nota in cui precisano di essersi attivati dopo aver avuto conferme del problema durante un'assemblea pubblica, confermano di aver protocollato una lettera rivolta al sindaco di Lucca affinché il primo cittadino, in quanto garante della salute pubblica locale ai sensi del D.Lgs 2672000 e dello statuto comunale, si attivi perché Arpat svolga tutte le indagini ambientali necessarie per individuare le cause del fenomeno e i risultati siano immediatamente condivisi con la popolazione.

Acqua che puzza di metano: le opposizioni scrivono al sindaco

