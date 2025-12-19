Acireale intensifica la lotta allo spaccio con un blitz in piazza Dante, arrestando un pusher 27enne due volte in cinque giorni. I controlli serrati dei Carabinieri nel centro cittadino testimoniano l’impegno costante nel contrasto all’illegalità, rafforzando la sicurezza e la legalità nella comunità locale.

© Dayitalianews.com - Acireale, blitz antidroga in piazza Dante: arrestato due volte in cinque giorni un pusher 27enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serrati contro lo spaccio nel centro cittadino. Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri nel contrasto all’illegalità diffusa e, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, i militari della Compagnia di Acireale hanno concentrato l’attenzione su un’area sensibile del centro storico, dopo la comparsa notturna di un graffito inneggiante alla criminalità nei pressi di Piazza Dante, punto simbolo del quartiere. Fermato durante un tentativo di spaccio. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne acese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Blitz antidroga a Fiuggi, 27enne Arrestato per Spaccio

Leggi anche: Catania, blitz antidroga al Pigno: pusher arrestato in via dei Sanguinelli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

VIDEO | Smantellata casa di spaccio a San Cristoforo, arrestato giovane pusher.

Droga a casa della sorella ignara: blitz ad Acireale - Droga AcirealeDroga Acireale Blitz antidroga dei carabinieri della Stazione di Acireale che, con il supporto ... itacanotizie.it