ACI Pistoia Photo Contest | torna il Concorso Nazionale di Fotografia curato da Fragliasso

Lo scorso 31 ottobre si è aperta ufficialmente la quattordicesima edizione dell’ACI Pistoia Photo Contest, il Concorso Nazionale di Fotografia promosso dall’Automobile Club di Pistoia e curato da Angelo Fragliasso, nome di spicco del settore comunicazione e formatore. Torna quindi un appuntamento ormai amatissimo nel panorama fotografico italiano, capace ogni anno di attirare artisti da ogni parte d’Italia e dall’estero, senza dubbio uno dei concorsi più attesi per chi desidera misurarsi con linguaggi visivi diversi e in continua evoluzione. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

