Achille Lauro e i comici Ale & Franz in visita dai piccoli pazienti del Letizia Verga
Achille Lauro, Ale & Franz, Walter Di Francesco e Mattia Villardita si sono uniti in un gesto di solidarietà visitando i piccoli pazienti dell’associazione “Comitato Maria Letizia Verga”. Un momento speciale di vicinanza e speranza, celebrato durante le festività, per portare sorrisi e conforto ai bambini e alle loro famiglie. Un esempio di come la musica, la comicità e l’umanità possano fare la differenza.
Achille Lauro, Ale & Franz, Walter Di Francesco e l'uomo ragno, ovvero Mattia Villardita. È lo speciale quintetto che è andato a far visita in occasione delle feste all'associazione “Comitato Maria Letizia Verga” ODV, fondata nel 1979 e diventata Fondazione nel 2025 con sede e centro operativo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Canti, risate e regali: Achille Lauro e i comici Ale & Franz in visita dai piccoli pazienti del Letizia Verga - Il comitato Maria Letizia Verga è impegnato da oltre 45 anni nella lotta contro la leucemia del bambino affrontando la malattia e la cura facendosi carico dei problemi della famiglia in nome di ... monzatoday.it
