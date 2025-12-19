Achille Lauro e i comici Ale & Franz in visita dai piccoli pazienti del Letizia Verga

Achille Lauro, Ale & Franz, Walter Di Francesco e Mattia Villardita si sono uniti in un gesto di solidarietà visitando i piccoli pazienti dell’associazione “Comitato Maria Letizia Verga”. Un momento speciale di vicinanza e speranza, celebrato durante le festività, per portare sorrisi e conforto ai bambini e alle loro famiglie. Un esempio di come la musica, la comicità e l’umanità possano fare la differenza.

Achille Lauro parlando agli studenti dei licei di Roma #achillelauro #fblifestyle #musica - facebook.com facebook

Achille Lauro e Loredana Bertè saranno i protagonisti di una puntata di #Mirror, il nuovo show di Rai 1 che ricalcherà il programma #SerataDOnore di Pippo Baudo e andrà in onda a marzo, dopo #Sanremo2026. Non è stato ancora individuato il conduttore d x.com

