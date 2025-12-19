Accusato di violenza su due ragazzine arrestato 19enne a Milano

E’ ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di due minorenni. Per questo, su delega del Procuratore di Milano, i carabinieri del provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale in danno di altrettante minorenni. L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accusato di violenza su due ragazzine, arrestato 19enne a Milano Leggi anche: Milano, violenza sessuale su due minorenni: arrestato 19enne Leggi anche: Milano, arrestato 19enne per violenza su due minorenni: pedinava le vittime in metro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ha violentato tre volte una ragazzina di 14 anni: fermato 52enne; Revenge porn, reato estinto per La Russa jr. Condannato l'amico. La ragazza fa ricorso; Leonardo La Russa si sfoga dopo l'estinzione del reato di revenge porn: Ho pensato al suicidio; Violenza su due bambine: perizia psichiatrica per il padrino sotto accusa. Accusato di violenza su due ragazzine, arrestato 19enne - E' ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di due minorenni. ansa.it

Milano, ragazzo di 19 anni in arresto per violenza su due minorenni - Milano, un ragazzo di 19 anni è finito in arresto, accusato di aver violentato due ragazze minorenni, per lui sono scattate le manette, scopriamo cosa è successo. notizie.it

Milano, 19enne arrestato per violenza sessuale su due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa - Il ragazzo ecuadoriano accusato di un’aggressione a Bussero e un’altra a Milano: riconosciuto per il monopattino arancione e il cappellino da baseball. msn.com

Il caso a Lecce. L’uomo, un 46enne, era accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Sfogava la violenza soprattutto nei confronti del figlio 13enne, il più grande, picchiandolo con calci e pugni quando si opponeva ai rigidi obblighi imposti dal padr - facebook.com facebook

È accusato di violenza sessuale su una turista un 46enne palermitano destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti della IV Sezione investigativa della Squadra mobile. x.com

