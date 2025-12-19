Accordo sindacale storico alla Ingino Spa | la svolta per 45 lavoratori

Un accordo sindacale storico segna una svolta significativa per 45 lavoratori alla Ingino Spa di Atripalda. La FLAI CGIL Avellino/Benevento esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni e i diritti di chi lavora in azienda. Questo traguardo sottolinea l’impegno delle parti nel promuovere un ambiente di lavoro più equo e sostenibile.

La FLAI CGIL AvellinoBenevento esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto alla Ingino Spa di Atripalda, dove è stato siglato un importante accordo sindacale che prevede la trasformazione dei rapporti di lavoro di 45 lavoratrici e lavoratori.Stabilità occupazionale e dignità per i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Accordo sindacale storico alla Ingino Spa: la svolta per 45 lavoratori.

