Accordo Europa-Mercosur il vero nodo è il rispetto delle regole
Il presidente brasiliano Lula da Silva sottolinea l’urgenza di un accordo tra UE e Mercosur, evidenziando come il rispetto delle regole sia fondamentale. Con un messaggio deciso, avverte che senza una firma tempestiva il Brasile potrebbe non tornare sul tavolo delle trattative durante il suo mandato, rendendo questa opportunità un “adesso o mai più”.
“Adesso o mai più.” Con queste parole il presidente brasiliano Lula da Silva ha rilanciato l’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, avvertendo che senza una firma immediata il Brasile non tornerà sul dossier durante il suo mandato. Nonostante pare che gli eventuali accordi slittino a gennaio, il messaggio resta netto, arriva dopo decenni di negoziati e ha l’evidente obiettivo di mettere pressione su alcuni Paesi europei e su Bruxelles, ancora incapace di mostrare compattezza. Il problema è che al di là delle questioni contingenti e commerciali, spesso Europa e Mercosur si scontrano sull’applicazione delle regole: le norme nel Vecchio continente si rispettano, mentre in Sudamerica si interpretano e cambiano seguendo i capricci della politica. 🔗 Leggi su Formiche.net
