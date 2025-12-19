Accordo Ausl-sindacati Benefici per 14mila addetti

Un accordo tra Ausl e sindacati apre nuove prospettive per 14mila addetti, rappresentando un momento di svolta nelle relazioni sindacali e nella valorizzazione del lavoro pubblico. Un passo importante verso una maggiore tutela e riconoscimento dei lavoratori, che promette benefici concreti e un miglioramento delle condizioni professionali. Un traguardo significativo per il settore, segnando un cammino di rinnovamento e collaborazione.

Un'intesa "che segna un punto di svolta nelle relazioni sindacali e nella valorizzazione del lavoro pubblico". Firmato ieri l'accordo tra l'Ausl Romagna e le organizzazioni sindacali titolate alla contrattazione - Cisl Fp Romagna, Nursind, Nursing Up, Fials e la RSU aziendale - che prevede un pacchetto articolato di misure economiche e organizzative a favore di circa 14.000 dipendenti. Un risultato definito "storico", non solo per l'entità delle risorse stanziate, ma per l'impatto concreto sulla vita lavorativa e personale di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla comunità. Il valore complessivo dell'accordo ammonta a 6,8 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 1,58 milioni già confermati dall'intesa del 2024 per il conferimento di incarichi di responsabilità.

