Accompagnavano persone fragili a fare i finanziamenti e si appropriavano per pochi euro degli smartphone | due arresti
Due persone sono state arrestate per aver costretto, anche attraverso minacce, individui fragili a stipulare finanziamenti presso negozi di elettronica, al fine di ottenere smartphone di ultima generazione. Le indagini hanno rivelato un grave sfruttamento delle vulnerabilità, con appropriazioni di dispositivi per poche euro. Un comportamento criminale che mette in luce l’importanza di tutelare le persone più deboli da pratiche ingannevoli e intimidatorie.
Costringevano anche arrivando alle minacce persone fragili a fare finanziamenti in negozi di elettronica per poter fruire di smartphone di ultima generazione. I carabinieri hanno stroncato una brutta storia arrestando un 38enne e un 31enne accusati a vario titolo di estorsione, truffa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
