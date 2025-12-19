Accompagnavano persone fragili a fare i finanziamenti e si appropriavano per pochi euro degli smartphone | due arresti

Due persone sono state arrestate per aver costretto, anche attraverso minacce, individui fragili a stipulare finanziamenti presso negozi di elettronica, al fine di ottenere smartphone di ultima generazione. Le indagini hanno rivelato un grave sfruttamento delle vulnerabilità, con appropriazioni di dispositivi per poche euro. Un comportamento criminale che mette in luce l’importanza di tutelare le persone più deboli da pratiche ingannevoli e intimidatorie.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.