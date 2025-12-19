Accesso sicuro all’aborto | l’Europa compie un passo politico storico sui diritti delle donne

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione storica che riconosce l’importanza dell’accesso sicuro all’aborto come diritto fondamentale delle donne. Sebbene non sia una legge vincolante, questo gesto rappresenta un forte segnale politico a livello continentale, sottolineando l’impegno dell’Europa nel tutelare i diritti sessuali e riproduttivi femminili. Un passo importante verso una maggiore protezione e rispetto delle libertà delle donne in tutta l’Unione.

Non è una legge vincolante, ma è un segnale politico forte. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che riconosce l'accesso all'aborto sicuro come parte integrante dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne in tutta l'Unione. Un testo che arriva dopo anni di dibattito, profonde disuguaglianze tra Paesi membri e una mobilitazione senza precedenti della società civile europea. La risoluzione, adottata il 17 dicembre 2025 con 358 voti favorevoli, 202 contrari e 79 astensioni, rappresenta il seguito politico dell'Iniziativa dei cittadini europei "My Voice, My Choice: for safe and accessible abortion", sostenuta da oltre un milione di firme.

