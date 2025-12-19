AC Hotel Milano | l' hotel lifestyle tra Porta Garibaldi e Porta Nuova

Scopri l’AC Hotel Milano, un raffinato rifugio tra Porta Garibaldi e Porta Nuova, dove stile e comfort si incontrano in un ambiente dal design moderno. Goditi una vista mozzafiato sullo skyline milanese e immergiti in un’esperienza di soggiorno unica, perfetta per chi cerca eleganza e relax nel cuore pulsante della città. Un hotel che unisce charme e funzionalità per un soggiorno indimenticabile.

Questa volta l’Ammiraglio ci porta in un posto davvero speciale. Ci troviamo a due passi dall’Admiral Hotel, dentro uno dei luoghi più iconici di Milano: l’Ippodromo del Trotto. Ed è qui che si trova il Domus Garden, il ristorante del suo “nipotino” Gigi, u - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.