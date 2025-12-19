Abusato a 11 anni dai compagni il racconto choc al ritorno da scuola nelle Madonie

Un bambino di 11 anni, vittima di abusi da parte di coetanei, torna a casa sconvolto. Il dramma si è consumato nelle Madonie, dove il giovane ha subito un episodio che ha scosso la comunità. Un racconto intenso e angosciante che mette in luce le difficoltà e i pericoli che i più giovani possono affrontare anche in ambienti apparentemente sicuri.

Un bambino di 11 anni ha subito abusi fuori dalla scuola da un gruppo di ragazzini che frequentavano il suo stesso istituto. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. La famiglia ha denunciato gli abusi. Indaga la Procura per i minorenni che oggi ascolterà la vittima alla presenza di uno psicologo. Il bambino che, tornato da scuola aveva segni.

