Abbandona i rifiuti della ditta in strada | pizzicato grazie alle telecamere

Un'azienda tenta di disfarsi illegalmente dei rifiuti, abbandonandoli in strada invece di smaltirli correttamente. La sua scorciatoia è stata scoperta grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno catturato il gesto illecito. Un episodio che evidenzia l'importanza di rispettare le norme ambientali e le conseguenze di azioni irresponsabili per tutela del territorio e della legalità.

Invece di smaltire il materiale elettrico della ditta secondo le norme di legge, aveva preferito abbandonarlo in strada. Ma le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso e gli agenti, dopo essere risaliti alla sua identità, lo hanno convocato in comando.Ennesimo abbandono di rifiuti a Monza.

Abbandona i rifiuti in strada a Morolo, ma i carabinieri lo rintracciano grazie a unn bliglietto di auguri - La polizia locale di Ceccano, invece, ha individuato, sanzionato e costretto alla bonifica un’azienda di Patrica dopo lo scarico di rifiuti nel sottopasso “Cese” della zona industriale. ilmessaggero.it

"Stiamo installando un nuovo sistema di videosorveglianza che permetterà l’applicazione rapida di multe e sanzioni penali per chi abbandona rifiuti." Lo ha affermato il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti. "L’introduzione di nuove telecamere ci permetterà di interv - facebook.com facebook

