A14 dir chiusura notturna per cinque ore per gli svincoli di Cotignola e Lugo

Per garantire un miglioramento della sicurezza stradale, la A14 sarà chiusa notturnamente per cinque ore lunedì 22 dicembre. Dalla mezzanotte alle 5:00, gli svincoli di Cotignola e Lugo sulla diramazione per Ravenna saranno temporaneamente inaccessibili, consentendo lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica in loco.

Sulla diramazione per Ravenna, per consentire attività relative al potenziamento e all'ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalla mezzanotte alle 5:00 di lunedì 22 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di.

