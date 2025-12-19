A Trieste durante il dibattito su un' opera pubblica il sindaco Roberto Dipiazza si è rivolto così a una consigliera di opposizione

Durante il dibattito sul bilancio comunale a Trieste, l’atmosfera si è surriscaldata mentre si discuteva della controversa ovovia urbana da 30 milioni di euro. Il sindaco Roberto Dipiazza ha rivolto parole decise a una consigliera di opposizione, evidenziando le tensioni che attraversano il Consiglio Comunale in un momento di forte confronto sulle scelte urbanistiche e finanziarie della città.

La tensione al Consiglio Comunale di Trieste è esplosa durante la discussione sul bilancio e su un'opera molto contestata dall'opposizione: la realizzazione di un'ovovia urbana da 30 milioni di euro. Il sindaco Roberto Dipiazza, esponente di Forza Italia, ha reagito con stizza alle critiche tecniche presentate dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Alessandra Richetti. Dopo averla indicata genericamente come «quell'altra» durante un intervento precedente, il primo cittadino ha alzato i toni quando la consigliera ha provato a denunciare la delegittimazione del proprio operato politico.

