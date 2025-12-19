A Treviglio sabato 20 dicembre l’edizione natalizia del Mercato della Terra

Il Mercato della Terra di Treviglio torna sabato 20 dicembre con la sua edizione natalizia, un’occasione speciale per celebrare la rinascita, il calore della terra e il lavoro degli agricoltori locali. Organizzato da Slow Food in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, questa giornata offre un’atmosfera festosa e sostenibile, arricchita dai sapori autentici della nostra terra proprio nel cuore delle festività natalizie.

Treviglio. Anche il Mercato della Terra celebra il Natale, il periodo dell'anno in cui tradizionalmente in tutto il mondo, accanto alle tradizioni religiose, si festeggia la rinascita del sole: i prodotti della terra da sempre nascono grazie al suo calore, al contributo dell'acqua e al lavoro sapiente degli uomini Si unisce a questo tributo il Mercato della Terra di Treviglio e Gera d'Adda organizzato da Slow Food con il patrocinio del Comune di Treviglio e la collaborazione della Pro Loco, che si svolgerà sabato 2 0 dicembre, dalle 8.30 alle 18 in piazza Setti, lato viale del Partigiano, davanti all'Istituto Salesiano.

Le melodie della tradizione natalizia risuoneranno nella Basilica di Treviglio: sabato 20 dicembre alle ore 17.15 si terrà "Elevazione Musicale", concerto del Trio Classic che eseguirà le più celebri musiche del Natale. Ad esibirsi saranno Paolo Salvetti al piano - facebook.com facebook

