A te e famiglia! - Rais djset la notte di Natale

Anche quest’anno un’edizione speciale per ritrovarci tutt* insieme la notte di Natale a farci gli auguri e perderci nelle hit selezionate da RAISSolo dancefloor acceso, tanti auguri e cose belleRAIS vi aspetta nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello di Putignano per un dj set natalizio senza. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

