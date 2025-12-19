a sua insaputa putin ha dato ai nostri capi di governo la soluzione per batterlo

In modo inaspettato, Putin ha fornito ai nostri leader europei una strategia inattesa per sconfiggerlo. La soluzione, nascosta tra le pieghe di una metafora, suggerisce un’alleanza forte e coordinata, come un coro di piccoli porcellini uniti nella stessa melodia. Un messaggio sottile che invita a unire le forze, trasformando una possibile minaccia in un’opportunità di solidarietà e intelligenza collettiva.

Siam ventisette piccoli porcellin, dovrebbero cantare in coro i capi di governo dell’Unione Europea, o al limite, per non guastare troppo la metrica, tre piccoli porcellin alla potenza di tre. La frecciatina non è nuova. Prima di finire nell’arco di Vladimir Putin era stata scoccata da Dmitrij Medvedev, ma nella faretra di Medvedev l’aveva messa a sua volta lo stesso Putin, che nel discorso alla Duma del febbraio 2019 aveva preso di mira i paesi europei che “grugniscono” all’alleato statunitense. La metafora suina è pressoché universale nella retorica politica, dov’è usata per degradare l’immagine del nemico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

