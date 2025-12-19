A Sondrio puoi immergerti nella storia delle Emozioni dei Giochi
A Sondrio, un viaggio nel passato e nelle emozioni dei giochi prende vita con un'esposizione unica, inaugurata in presenza di illustri rappresentanti istituzionali e culturali. Un’occasione per scoprire storie, ricordi e tradizioni che hanno segnato il nostro patrimonio sportivo e culturale. Un evento da non perdere per appassionati e curiosi di ogni età, che celebra l’eredità dei giochi e le emozioni che ancora oggi uniscono le persone.
E' stata inaugurata ieri, alla presenza di Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, Marcella Fratta, assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione del capoluogo, Franco Ascani, Presidente FICTS e membro della Commissione Cultura e Patrimonio del CIO e Davide Pacca, Dirigente dell'Unità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
