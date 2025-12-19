A Sant’Erasmo Babbo Natale arriva con l’elicottero e porta le nuove cappe dei camini
Posizionate le cappe dei camini previste nell’ambito del progetto di riqualificazione delle aree attrezzate di Sant’Erasmo – Torre Maggiore – La montagna sulla valle di Terni, promosso dall’associazione Acciaio Asd, interamente finanziato dalla Fondazione Carit, in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
