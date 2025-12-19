A proposito di Europa e Stati Uniti

In un mondo in evoluzione dove la protezione degli Stati Uniti si fa meno certa, l'Europa si trova di fronte a sfide cruciali per affermare la propria grandezza. Cosa manca ancora perché possa emergere come protagonista autonoma? Abbiamo raccolto le opinioni degli studenti universitari, voci giovani e stimolanti che offrono spunti di riflessione su un futuro da plasmare.

Oltre le armi: cosa manca all'Europa per diventare grande, in un mondo in cui gli Stati Uniti non ci proteggono più? Lo abbiamo chiesto agli studenti universitari e qui trovate i migliori interventi. Scrivete anche voi, in duemila battute, a  situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis.        Sovranità militare limitata, forti diseguaglianze territoriali, burocrazie soffocanti e chi più ne ha più ne metta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Perché la «nuova» strategia di Washington obbliga pure l'Europa a cambiare; Americani e cinesi sanno bene cosa fare, l’Europa no; Sull’Ucraina la competizione tra UE e USA è economica; Perché la Ue sta in silenzio dopo la Strategia di sicurezza nazionale Usa? Calcolo strategico per l'Ucraina. Ma non può cancellare le divergenze di visioni.

