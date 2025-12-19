A più di un anno dal cesareo continuo a sentire tensione sulla cicatrice | è normale?

Dopo un intervento di cesareo, è comune avvertire sensazioni di tensione o indurimento sulla cicatrice, anche a distanza di tempo. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti o fastidi persistenti. Se la tensione si accentua o si associa ad altri sintomi, si consiglia di consultare il proprio medico per una valutazione accurata e un eventuale trattamento.

Buongiorno dottore, le scrivo perché dopo il parto, avvenuto con taglio cesareo programmato perché il bambino era podalico, continuo a sentire una tensione e un indurimento sulla cicatrice, soprattutto quando sollevo qualcosa o faccio movimenti bruschi. Il cesareo risale a 14 mesi fa: è normale che dia ancora fastidio? Può trattarsi di aderenze? E in quel caso, che esami si fanno per diagnosticarle? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

