A più di un anno dal cesareo continuo a sentire tensione sulla cicatrice | è normale?

Dopo un parto con cesareo, può capitare di avvertire tensione o indurimento sulla cicatrice, anche a distanza di tempo. Questi fenomeni sono comuni e spesso legati al processo di guarigione dei tessuti. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti o fastidi persistenti. Per una valutazione accurata, si consiglia di consultare il proprio medico, che potrà offrire indicazioni specifiche in base alla situazione individuale.

Buongiorno dottore, le scrivo perché dopo il parto, avvenuto con taglio cesareo programmato perché il bambino era podalico, continuo a sentire una tensione e un indurimento sulla cicatrice, soprattutto quando sollevo qualcosa o faccio movimenti bruschi. Il cesareo risale a 14 mesi fa: è normale che dia ancora fastidio? Può trattarsi di aderenze? E in quel caso, che esami si fanno per diagnosticarle? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

