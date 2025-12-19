A Palazzo Madama una Natività che evoca anche San Francesco

Nel cuore di Palazzo Madama, il presepe di stile napoletano settecentesco si presenta come un'affascinante testimonianza di tradizione e arte. Allestito e inaugurato in prossimità dell’Immacolata Concezione, questa Natività evoca anche figure di grande spiritualità, come San Francesco, creando un connubio tra devozione, storia e bellezza senza tempo.

© Ilgiornale.it - A Palazzo Madama una "Natività" che evoca (anche) San Francesco Nel Salone Garibaldi di Palazzo Madama domina anche quest'anno il presepe di stile napoletano settecentesco allestito e inaugurato a ridosso della solennità dell'Immacolata Concezione. Lo ha realizzato il maestro Alfonso Pepe di Pagani. Ha un'ambientazione cinquecentesca e ripropone un borgo in rovina che rappresenta il paganesimo prima dell'avvento del cristianesimo. Un particolare di questa rappresentazione della Natività è la presenza di una statuina di san Francesco, l'inventore della tradizione a Greccio. Quest'opera d'arte continua ad essere molto apprezzata da tutti e nel periodo natalizio sono in tanti i senatori che amano farsi fotografare accanto al lavoro del maestro Pepe e che poi utilizzano l'immagine per i loro auguri natalizi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Terza Pagina: la “Natività” di Lorenzo Lotto e il libro su San Francesco di Aldo Cazzullo Leggi anche: Violenza domestica e DDL Salomone: convegno a Palazzo Madama sulla tutela delle vittime Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Palazzo Madama una "Natività" che evoca (anche) San Francesco - Nel Salone Garibaldi di Palazzo Madama domina anche quest'anno il presepe di stile napoletano settecentesco allestito e inaugurato a ridosso della solennità dell'Immacolata Concezione. msn.com

