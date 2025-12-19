A Natale volare in Sicilia Calabria e Sardegna costa come un viaggio intercontinentale

Quest’anno, celebra il Natale e il Capodanno con un viaggio sorprendente: volare in Sicilia, Calabria o Sardegna a un costo simile a un volo intercontinentale. Le festività sono il momento ideale per scoprire nuove mete e vivere tradizioni autentiche senza spendere una fortuna, approfittando di offerte uniche pensate per rendere speciale il tuo soggiorno sulle nostre meravigliose isole.

Natale e Capodanno rappresentano, da sempre, il momento dell'anno in cui la mobilità degli italiani raggiunge il suo picco massimo. È il tempo dei rientri in famiglia e delle vacanze concentrate in pochi giorni. Proprio questa concentrazione della domanda nel periodo festivo fa alzare notevolmente i prezzi dei voli aerei, tanto che volare al Sud o verso le Isole può costare quanto un viaggio intercontinentale. A certificarlo è l'analisi condotta da Altroconsumo, che ha studiato il fenomeno del cosiddetto caro voli, confermando che non è una percezione, ma un fatto, misurabile con numeri che in alcuni casi assumono proporzioni difficilmente giustificabili.

Volare a Natale: prezzi record, traffico intenso e diritti da conoscere - Dalle differenze tra voli nazionali e internazionali ai diritti in caso di cancellazioni o bagagli smarriti: tutto quello che serve sapere per volare informati durante le festività ... iodonna.it

L’indagine di Altroconsumo sul caro voli a Natale: la Sicilia la più penalizzata, ecco perché - 396 tariffe raccolte su 24 destinazioni, con partenze da Milano e Roma, in periodi festivi e non. lasicilia.it

Caro voli, per Natale rincari del 900%. Andare in Sicilia costa più di un volo all'estero

