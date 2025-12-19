A Natale Riportiamoli A Mare
A Natale, il mare si trasforma in un palcoscenico di eccessi e sfruttamento, con il saccheggio delle sue risorse e la pesca di frodo che aumentano in modo preoccupante. Le festività portano con sé un crescente desiderio di prodotti ittici, ma a spese di un ecosistema già messo a dura prova. È il momento di riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte e di promuovere un approccio più sostenibile.
Natale - purtroppo per il nostro Mare - è sinonimo di saccheggio sfrenato delle sue risorse e molto spesso pesca di frodo, per approfittare dell'enorme crescita della richiesta di specie ittiche in occasione delle festività. Non di rado queste attività di pesca illegali spinte dall'esagerata.
