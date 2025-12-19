A Natale Riportiamoli A Mare

A Natale, il mare si trasforma in un palcoscenico di eccessi e sfruttamento, con il saccheggio delle sue risorse e la pesca di frodo che aumentano in modo preoccupante. Le festività portano con sé un crescente desiderio di prodotti ittici, ma a spese di un ecosistema già messo a dura prova. È il momento di riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte e di promuovere un approccio più sostenibile.

SPECIALE EVENTO di NATALE - RIPORTIAMOLI A MARE Un weekend dedicato al mare e al contrasto della pesca illegale specialmente sotto il periodo di Natale! Durante le festività natalizie aumenta il consumo di pesce e, con esso, pesca di frodo e sov - facebook.com facebook

