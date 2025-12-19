A Natale puoi (ascoltare bei dischi di Natale).

A Natale, tra ricordi e melodie, ritrovo un senso di calore e tradizione che attraversa le stagioni della vita. A cinquantasei anni, ogni ascolto diventa un viaggio tra emozioni e memorie, un modo per condividere il presente e rivivere il passato con semplicità e nostalgia. È un momento speciale, un’occasione per riscoprire la magia che solo le melodie natalizie sanno regalare.

Ho cinquantasei anni. Non so come potrei definirmi, immagino che oggi genericamente io sia annoverato tra gli uomini di mezza età, fatto che tradisce clamorosamente il senso letterale della definizione, dubito che camperò intorno ai centododici anni. Un tempo sarei stato “un uomo anziano”, fossi stato un dipendente pubblico probabilmente sarei anche andato già in pensione, ma siamo nel 2025, ho i capelli lunghi, non porto camice e mi occupo di canzonette, sono un uomo di mezza età, e già è tanto che non mi definisca direttamente come un giovane. Ho cinquantasei anni e come in cinquantaquattro dei miei cinquantasei anni alle spalle, passerà il Natale nella mia città natale, Ancona. 🔗 Leggi su 361magazine.com

