A Monza si rallenta | in arrivo i dissuasori e aree a 30 km h

A Monza si punta a rendere le strade più sicure attraverso un investimento di oltre 1,3 milioni di euro. La giunta comunale ha approvato fondi per l’installazione di dissuasori e l’istituzione di zone a 30 km/h, con l’obiettivo di ridurre la velocità e migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti. Un passo importante per una mobilità più sostenibile e sicura nel cuore della città.

Più di 1 milione e 300mila euro. Sono i fondi approvati e stanziati dalla giunta comunale di Monza per migliorare la sicurezza della rete stradale monzese che prevederanno anche l'istituzione di zone dove la velocità massima consentita sarà di 30 chilometri orari.

