A Monza arriva l' assistente turistica | l' intelligenza artificiale che aiuterà a scoprire la città

Scopri Monza come mai prima d'ora con Mia, il nuovo assistente virtuale del Comune. Un'intelligenza artificiale pensata per guidare i visitatori alla scoperta della città, offrendo informazioni e supporto in modo semplice e immediato. Con Mia, esplorare Monza diventa un’esperienza più comoda e coinvolgente, rendendo ogni visita ancora più memorabile.

È ufficialmente entrato in funzione Mia, il nuovo assistente virtuale del Comune di Monza pensato per facilitare i turisti. Acronimo di Monza Intelligent Assistant, è un sistema basato sulla tecnologia di Google Cloud e 'prenderà dimora' nel portale www.turismo.monza.it grazie a un accordo tra.

