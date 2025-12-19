A Monza arriva la Carrarese | è l’occasione per riscattare la sconfitta col Venezia

Il Monza si prepara ad affrontare la Carrarese con la voglia di riscatto e determinazione. Dopo tre partite senza successi, i biancorossi cercano di tornare alla vittoria per rinvigorire il morale e consolidare la propria posizione in classifica, proprio in un momento importante della stagione. La sfida rappresenta un’occasione fondamentale per rilanciarsi e lasciare alle spalle le recenti difficoltà.

Monza, 18 dicembre 2025 – Ad un passo dal Natale il Monza ha solo desiderio: ritrovare la vittoria che manca da tre gare e troncare sul nascere la piccola crisi di risultati. La situazione di classifica resta assolutamente buona, ma davanti e dietro le dirette rivali vanno forte e i biancorossi, dopo aver dilapidato il margine di vantaggio, sono chiamati a rispondere colpo su colpo. Domani, ore 15, all’ U-Power Stadium arriva la Carrarese in quello che è il primo incrocio nella cadetteria tra le due squadre. Il recente pareggio col Sudtirol consiglia di non sottovalutare nessuno, tuttavia i brianzoli hanno innegabilmente un’ottima chance per mettersi alle spalle il ko di Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

