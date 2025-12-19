A Minniti il riconoscimento del Movimento Italiano della Gentilezza

Minniti riceve il riconoscimento del Movimento Italiano della Gentilezza per il suo impegno nel promuovere dialogo, cooperazione e stabilità tra popoli e culture. La sua carriera, caratterizzata da saggezza e visione, si distingue per azioni concrete a favore della comunità nazionale e internazionale. Un esempio di equilibrio, profondità e autentico senso delle istituzioni che ispira e rafforza i valori di unità e collaborazione.

"Per l'impegno costante nel promuovere dialogo, cooperazione e stabilità tra popoli, culture e istituzioni, con autorevolezza, lungimiranza e spirito di servizio; per una carriera segnata da saggezza e visione, capace di trasformare l'esperienza in azione concreta a beneficio della comunità nazionale ed internazionale, testimoniando equilibrio, profondità e un autentico senso delle istituzioni. A Lei che, in un tempo di tensioni e incertezze, ha saputo mostrare come la gentilezza possa essere una strategia di responsabilità, tutela della dignità umana e promozione della pace sociale". Queste le motivazioni che hanno portato all'assegnazione della benemerenza al senatore Marco Minniti da parte del Movimento Italiano per la Gentilezza presieduto da Natalia Re.

