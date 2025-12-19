A Mestre una mostra dedicata a Ken Scott il giardiniere della moda

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestre, la palestra John Reed Fitness apre le porte a un nuovo capitolo dedicato all’arte contemporanea con l’esclusivo vernissage di Ken Scott, il celebre artista e designer americano noto come il

Immagine generica

La palestra John Reed Fitness di Mestre inaugura un nuovo capitolo del suo percorso di valorizzazione dell’arte contemporanea con l’evento esclusivo Ken Scott – Vernissage, una mostra che celebra il noto artista e designer americano Ken Scott, in collaborazione con la Fondazione omonima. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: A Mestre la quindicesima edizione della mostra dedicata ai taccuini di viaggio

Leggi anche: Il ricordo della maestra Pessarelli: "Una mostra dedicata ad Adriana"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I fiori di Ken Scott sbocciano a Mestre: l’arte entra in palestra da John Reed; John Reed Fitness di Mestre: inaugurata la mostra dedicata a Ken Scott.

mestre mostra dedicata kenJohn Reed Fitness di Mestre: inaugurata la mostra dedicata a Ken Scott - John Reed Fitness di Mestre: inaugurata la mostra dedicata al celebre artista e designer Ken Scott visitabile ogni sabato dalle 15 alle 21 ... lavocedivenezia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.