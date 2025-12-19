A Maddalena Bonaccorso per un’inchiesta sull’Alzheimer il premio giornalistico Umberto Rosa

Maddalena Bonaccorso si aggiudica il premio giornalistico Umberto Rosa grazie al suo articolo sulla copertina di Panorama, intitolato “Alzheimer, la cura possibile”. La sua analisi approfondita ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico, contribuendo a sensibilizzare su un tema di grande rilevanza sociale. Il riconoscimento, conferito da Confindustria Dispositivi Medici, celebra l’eccellenza nel giornalismo dedicato alla salute e all’innovazione.

È Maddalena Bonaccorso, con un articolo apparso sulla copertina di Panorama dal titolo “Alzheimer, la cura possibile”, la vincitrice della sesta edizione del premio giornalistico Umberto Rosa Riconoscimenti assegnati da Confindustria Dispositivi Medici. Il premio – promosso da Confindustria Dispositivi Medici con il patrocinio dell’ Ordine dei giornalisti e assegnato durante l’Assemblea pubblica svoltasi a Roma – è nato per sostenere il giornalismo di qualità nel campo della scienza e della salute, si è arricchito in questa sesta edizione di due menzioni speciali e di una giuria rinnovata, presieduta dalla professoressa Ilaria Capua, virologa e senior fellow of global health alla Johns Hopkins University. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

