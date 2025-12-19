’A Gershwin Rhapsody’ concerto di Natale al Pavone Ottanta coristi orchestra e solisti per Vivosono

Il Teatro del Pavone si prepara a accogliere un evento straordinario: il tradizionale “Grande Concerto di Natale” di ‘Vivosono’, dedicato quest’anno a George Gershwin. Ottanta coristi, un’orchestra e talentuosi solisti daranno vita a ‘A Gershwin Rhapsody’, un’esibizione che promette emozioni intense e un’atmosfera magica, per celebrare il Natale con musica di grande livello. Due repliche per vivere questa splendida serata.

Il percorso della stagione ’Vivosòno’ prosegue con il tradizionale “Grande Concerto di Natale“ dedicato quest’anno a George Gershwin e in programma domani al Teatro del Pavone, in una replica, alle 17 e alle 21. Un’occasione unica in uno dei luoghi più suggestivi di Perugia, appena riaperto alla città, dove alcune tra le pagine più celebri dell’autore statunitense saranno proposte in una versione ricca e originale grazie alle nuove trascrizioni per grande coro, orchestra jazz e voce solista. Il programma prevede in apertura l’esecuzione della celeberrima “Rhapsody in Blue“ con parte solista affidata al raffinato pianista umbro Manuel Magrini, accompagnato dalla Hat&Beard Large Ensemble in una nuova versione orchestrale curata da Andrea Angeloni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Manuel Magrini, pianista capace di restituire la delicatezza e la brillantezza alle pagine di gershwin con una sensibilità fuori dal comune, sarà il solista che interpreterà le vertigini e le sinuosità della Rhapsody in Blue. Inoltre, tra le due opere principali della se - facebook.com facebook