A Firenze torna ARTour del Gusto Toscano | sapori artigiani e idee regalo natalizie in piazza Strozzi

A Firenze torna ARTour del Gusto Toscano, l’evento imperdibile per gli amanti dei sapori autentici e delle idee regalo natalizie. Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, piazza Strozzi si trasforma in un mercato di eccellenze artigianali, offrendo un’occasione unica per scoprire prodotti di qualità e sostenere l’artigianato locale. Un appuntamento da non perdere per vivere l’atmosfera natalizia tra gusto, creatività e tradizione.

Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre piazza Strozzi ospiterà una nuova edizione di ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata all'artigianato alimentare di qualità, organizzata da CNA Firenze Metropolitana con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Enegan.

