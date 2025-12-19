A Fatti per il Cielo il coraggio che salva la vita | il vicebrigadiere Pietro Scalzone e il salvataggio della piccola Chiara

Il 24 e il 25 dicembre Fatti per il Cielo torna in onda su Padre Pio TV con uno speciale dedicato al Natale, tra testimonianze, riflessioni e storie che parlano di umanità e speranza. Tra i racconti al centro della puntata anche quello del vicebrigadiere Pietro Scalzone, protagonista di un gesto di straordinario coraggio avvenuto la scorsa estate. Il Carabiniere ha salvato dall’annegamento la piccola Chiara, recuperandola in mare e praticando tempestivamente le manovre di primo soccorso che hanno permesso di restituirla sana e salva all’abbraccio della sua famiglia. Accanto a questa vicenda, il programma proporrà molti altri momenti di riflessione e testimonianze, in linea con lo spirito natalizio e con il messaggio di fede che caratterizza il format. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

