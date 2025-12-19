A Empoli musiche e canti tradizionali per il Concerto di Natale

Vieni a immergerti nella magia del Natale con musica e canti tradizionali. Domenica 21 dicembre alle 16, la Collegiata di Sant'Andrea ad Empoli si anima di suoni autentici e atmosfere festive, regalando un momento di condivisione e gioia per tutta la comunità. Un appuntamento da non perdere per entrare nello spirito natalizio.

I suoni e i canti della tradizione riecheggeranno domenica 21 dicembre alle ore 16 nella Collegiata di Sant'Andrea. La Corale Santa Cecilia, preparata da Simone Faraoni, l'ensemble d'archi dell'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli e i Quintett8ni (trombe: Ignazio Bruno, Roberto Biliotti; flicorno.

