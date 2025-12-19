A dieci anni dalla morte il memorial Marcello Vaccai

A dieci anni dalla scomparsa, il memorial Marcello Vaccai torna a rendere omaggio alla memoria del noto sportivo. L’evento, giunto alla nona edizione, si è svolto allo stadio

Si è svolto, allo stadio "Giuseppe Migaghelli" la nona edizione del memorial Marcello Vaccai, organizzato dall' Associazione sportiva dilettantisca Ultimi Calci Bastia Umbra. A dieci anni dalla sua tragica morte in un incidente sul monte Abetone gli amici e compagni di squadra hanno voluto ricordare Marcello con il tradizionale memorial, con la partecipazione, quest'anno, per la prima volta, di un squadra da fuori regione, l' ASD Amatori Calcio Procida. Il torneo è stato vinto dalla squadra " Amici di Marcello " che hanno prima superato, ai rigori, il Bastia Ultimi Calci, dopo l'1-1 del tempo regolare, e poi hanno battuto il Procida, superato per 3-1 anche dagli Ultimi Calci.

