A Cremona ennesimo divieto trasferta? Ultrà Napoli in piazza | Non è sicurezza ma discriminazione

Tempo di lettura: 2 minuti Cremonese-Napoli ennesima trasferta a rischio stop, e gli ultrà napoletani scendono in piazza. La manifestazione è indetta per lunedì 22 dicembre, alle 13.00 in largo Berlinguer. Curva A e Curva B chiamano a raccolta i tifosi. “Non è sicurezza ma discriminazione” afferma sui social Emilio Coppola, storico legale degli ultrà azzurri. La tifoseria del Napoli denuncia: “Due trasferte in un anno”. Di fatto un bando permanente, salvo eccezioni. Il 2025 può chiudersi in maniera emblematica. Per la trasferta a Cremona del 28 dicembre, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha sospeso il giudizio sulla gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Cremona ennesimo divieto trasferta? Ultrà Napoli in piazza: “Non è sicurezza ma discriminazione” Leggi anche: L’ex pm Caselli: «Divieto di trasferta per i campani? In Italia la sicurezza viene usata come facciata» Leggi anche: L’ex pm Caselli: «Divieto di trasferta per i campani a Torino? In Italia la sicurezza viene usata come facciata» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Curva A e Curva B contro le trasferte vietate: pronta la protesta dal sindaco Manfredi, il volantino | FOTO; Napoli, Curva A e Curva B annunciano la protesta contro il divieto trasferte (FOTO). Napoli, Curva A e Curva B annunciano la protesta contro il divieto trasferte (FOTO) - C'è fermento nel mondo del tifo napoletano che ha deciso di protestare contro l'ennesimo divieto trasferte senza senso. msn.com

Divieti di trasferta, un appello alla mobilitazione - “Le recenti decisioni che hanno stravolto il calendario calcistico, vietato trasferte anche tra tifoserie gemellate e spostato partite a migliaia di chilometri dai confini nazionali, rappresentano ... rainews.it

Pisa e Verona, riaperte le trasferte: sospeso il divieto - Il Ministero dell’Interno ha deciso di sospendere con effetto immediato il divieto di trasferta che era stato ... gianlucadimarzio.com

