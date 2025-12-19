A che ora partono Paris e gli azzurri oggi nel superG di Val Gardena 2025 | n di pettorale tv streaming

Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, a Val Gardena va in scena il superG maschile, una delle prove clou della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta tv e streaming, con orari di partenza e numeri di pettorale che rendono questa competizione imperdibile. Prepariamoci a vivere emozioni uniche sulle piste della splendida Val Gardena.

Venerdì 19 dicembre andrà in scena il superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla Saslong dopo la prima discesa del giovedì, nuovo evento all’insegna della velocità sulle nevi italiane e con tanti big pronti a darsi battaglia in una Classica del Circo Bianco. Appuntamento alle ore 11.45, l ‘Italia inseguirà il risultato di lusso dopo essere stata grandissima protagonista in discesa. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 Dominik Paris (terzo in discesa), Florian Schieder (sesto), Mattia Casse (settimo), Giovanni Franzoni (ottavo) e l’eterno Christof Innerhofer (undicesimo) cercheranno di confermarsi ai vertici e vedremo all’opera anche Guglielmo Bosca, Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod e Max Perathoner. 🔗 Leggi su Oasport.it

