A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025 | programma esatto n di pettorale tv

Saranno ben otto gli azzurri al via della seconda discesa libera maschile della Val Gardena (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.45 e saranno 65 gli atleti in gara, con 18 Paesi rappresentati. Salvo ritardi o interruzioni, Mattia Casse partirà col 4 alle 11.51.30, Dominik Paris col 12 alle 12.12.20, Florian Schieder col 16 alle 12.22.35, Giovanni Franzoni col 22 alle 12.35.05, Christof Innerhofer col 27 alle 12.46.00, Benjamin Jacques Alliod col 40 alle 13.06.00, Max Perathoner col 54 alle 13.23.30 e Marco Abbruzzese col 61 alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

