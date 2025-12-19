Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.30, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.00.20: la discesa libera femminile di Val d’Isere, infatti, inizierà alle ore 10.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’20” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di Val d’Isere (Francia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa in Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di St. Moritz: n. di pettorale, tv, streaming; Infinta Vonn: sua la discesa St. Mortiz. Goggia 4^; Coppa del Mondo, la libera di St. Moritz in diretta: Lindsey Vonn vince a 41 anni davanti a Egger e Puchner. Goggia quarta; Goggia è... 'O.K.'! Sofia paurosa nella parte tecnica in prova, miglior crono con margine sulle americane.

A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv - Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Val d'Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it