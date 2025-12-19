A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Val d’Isere 2025 | n di pettorale programma preciso tv
Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.30, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.00.20: la discesa libera femminile di Val d’Isere, infatti, inizierà alle ore 10.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’20” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di Val d’Isere (Francia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora parte Sofia Goggia oggi nella discesa di St. Moritz: n. di pettorale, tv, streaming; Infinta Vonn: sua la discesa St. Mortiz. Goggia 4^; Coppa del Mondo, la libera di St. Moritz in diretta: Lindsey Vonn vince a 41 anni davanti a Egger e Puchner. Goggia quarta; Goggia è... 'O.K.'! Sofia paurosa nella parte tecnica in prova, miglior crono con margine sulle americane.
A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Val d’Isere 2025: n. di pettorale, programma preciso, tv - Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Val d'Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Sofia Goggia: “Sugli spigoli nella parte alta, dove c’è velocità mi sento bene. In crescita dopo St. Moritz” - Sofia Goggia ha firmato il secondo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Val d'Isere, evento valido per la Coppa del ... oasport.it
Goggia veloce nella prova di discesa in Val d'Isere: "Mi sento in crescita" - Sofia Goggia conferma l'ottimo stato di forma anche nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di sabato in Val d'Isere, precedendo la statunitense Lindsey Vonn. sport.sky.it
#SciAlpino Goggia è... "O.K."! Sofia paurosa nella parte tecnica in prova, miglior crono con margine sulle americane #FISAlpine #AlpineSkiing #18Dicembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPtcQf x.com
