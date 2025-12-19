A che ora il biathlon oggi sprint maschile Annecy 2025 | programma tv startlist streaming

Oggi, venerdì 19 dicembre, si svolge la seconda giornata della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 ad Annecy. La competizione prosegue con lo sprint maschile, tra attese e sfide emozionanti. Scopri orari, programma, startlist e come seguire l’evento in TV e streaming per non perdere nemmeno un istante di questa tappa cruciale.

Oggi, venerdì 19 dicembre, andrà in seconda la seconda giornata di gare della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia) si terrà la 10 km Sprint maschile. Dopo aver messo in archivio il medesimo format di gara al femminile col podio di Dorothea Wierer, saranno gli uomini dire la loro nella specialità sui due poligoni. Tra le fila azzurre non mancano le attese per quello che potrà fare Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino viene dall'appuntamento di Hochfilzen con due podi individuali molto significativi. L'azzurro, infatti, si è imposto nella Sprint ed è giunto secondo nell'inseguimento, mettendo in mostra una condizione psicofisica invidiabile.

LIVE Biathlon, Sprint Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida il rivale Perrot nella tana del lupo

Le Grand Bornand, è tutto pronto per la Sprint maschile: la startlist con cinque azzurri al via - Nella località francese si guarda già alla Sprint maschile: venerdì tutti in pista dalle ore 14.

