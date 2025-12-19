A che ora gli sport invernali oggi | orari venerdì 19 dicembre calendario gare tv streaming

Scopri gli orari e il calendario delle gare di sport invernali di oggi, venerdì 19 dicembre. Ti forniremo tutte le informazioni su orari, programmazione TV e streaming, per seguire ogni evento senza perderti nulla. Restate con noi per la guida completa agli appuntamenti del giorno, così da vivere appieno l’emozione delle competizioni invernali.

Oggi, venerdì 19 dicembre, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D’ISERE ALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 11.45 Fari puntati sul superG in Val Gardena. Dominik Paris, dopo aver ottenuto il terzo posto nella discesa di ieri, va in cerca di una replica sulla Saslong. Compagine tricolore che, sulla base anche della gara di ieri, si augura di avere un contributo altrettanto convincente da parte di Mattia Casse, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod. 🔗 Leggi su Oasport.it

