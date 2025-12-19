A Cerignola appuntamento con la musica di Ottavio de Stefano & OM Big Band

A Cerignola, un evento imperdibile con Ottavio de Stefano & OM Big Band, ‘Magic Christmas’ porta la magia della musica dal vivo in teatro. Un appuntamento speciale pensato per emozionare, coinvolgere e celebrare lo spirito natalizio attraverso sonorità uniche e coinvolgenti. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza musicale indimenticabile in un’atmosfera di grande fascino e magia.

'Magic Christmas' approda in teatro per un appuntamento speciale pensato per valorizzare tutta la potenza e il fascino della musica dal vivo. Il progetto musicale di Ottavio de Stefano & OM Big Band, prodotto da Tempus, arriva ora al Teatro Mercadante di Cerignola per regalare un nuovo, intenso.

L'energia e l'eleganza di Ottavio De Stefano & Om Big Band in arrivo al Mercadante di Cerignola.

