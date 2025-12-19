A Cerignola appuntamento con la musica di Ottavio de Stefano & OM Big Band

A Cerignola, un evento imperdibile con Ottavio de Stefano & OM Big Band, ‘Magic Christmas’ porta la magia della musica dal vivo in teatro. Un appuntamento speciale pensato per emozionare, coinvolgere e celebrare lo spirito natalizio attraverso sonorità uniche e coinvolgenti. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza musicale indimenticabile in un’atmosfera di grande fascino e magia.

Tutti possono fare gol 18 dicembre, l’IISS Pavoncelli ha partecipato con entusiasmo al torneo di calcio, che ha coinvolto gli istituti di II grado di Cerignola, un appuntamento che va ben oltre il semplice risultato sportivo. In campo, allo Stadio D. Monterisi, i nos - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.