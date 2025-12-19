A Capri troppi B&B e i residenti restano senza casa Imu azzerata a chi affitta ai capresi
Approvata la delibera presentata dall'assessore Salvatore Ciuccio; esentato dal pagamento dell'Imu anche chi concede le abitazioni in comodati ai parenti fino al secondo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it
