A Bergamo oggi si presenta con un cielo in continuo movimento, tra nubi sparse e momenti di schiarita. La giornata di venerdì 19 dicembre promette condizioni meteo stabili, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Un quadro atmosferico che invita a godersi la giornata con serenità e senza preoccupazioni.

Il tempo a Bergamo oggi, venerdì 19 dicembre, riserva nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1922m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono a cura di 3Bmeteo. Le previsioni in Lombardia Dopo aver dato un’occhiata al tempo a Bergamo, diamo uno sguardo alla nostra regione. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata

Leggi anche: Nubi sparse alternate a schiarite, piogge nella notte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Bergamo oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; In Bergamasca il clima mite di Santa Lucia lascia il posto a perturbazioni e piogge (neve a quote alte).

Nubi sparse ed ampie schiarite - Ecco che cosa ci riserva il tempo a Bergamo per questa giornata di mercoledì 17 settembre a Bergamo e sulla Lombardia, diamo un’occhiata alle previsioni meteo di 3Bmeteo. bergamonews.it

Ieri all'Ospedale di San Giovanni Bianco e oggi a Bergamo abbiamo ringraziato i colleghi che quest'anno sono andati in pensione, in occasione degli incontri di fine anno che la Direzione strategica organizza prima delle festività. #grazie a tutti loro per il contri - facebook.com facebook

Il Corriere della Sera edizione Bergamo di oggi pubblica un articolo sulla sicurezza delle abitazioni, con il mio commento in veste di presidente provinciale Fiaip Bergamo #Bergamo #casa x.com