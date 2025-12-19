A 13 anni scrive un libro Tutto il ricavato alla scuola

A soli 13 anni, ha scritto un libro, devolvendo tutto il ricavato alla scuola. Una maturità sorprendente per una ragazzina così giovane, che riesce a ritrovare la genuinità dell’età attraverso uno sguardo timido e autentico. La sua storia è un esempio di talento, sensibilità e coraggio, dimostrando che anche i sogni più grandi possono nascere in chi ha il cuore aperto e la passione di condividere.

© Ilrestodelcarlino.it - A 13 anni scrive un libro. Tutto il ricavato alla scuola Una maturità sorprendente per una tredicenne. Una giovanissima che ritrova magicamente la dimensione della sua età nello sguardo timido da adolescente. Marta Giovannetti, visino pulito e occhialetti seriosi, è una ragazzina apparentemente come tante, studentessa di terza media a Castrocaro, innamorata della musica di Alfa e del pattinaggio sul ghiaccio, gelosa custode del valore dell'amicizia e, da qualche mese, anche scrittrice. A fine estate ha dato alle stampe il "primo libro", il diario di un'esistenza ancor breve eppure già travagliata quanto ricca di emozioni: 'Tra le parole non dette – Quello che non ho detto vive ancora, nascosto tra le cicatrici della memoria" è il titolo del volume che sarà in vendita a 10 euro domani dalle 14,45 al centro Derby in occasione di 'Angeli in coro', tradizionale concerto di Natale delle scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

